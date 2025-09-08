Calciomercato Roma, Ranieri rivela sulla questione Sancho. Retroscena molto importante - Calcio News 24

Calciomercato Roma: Ranieri parla di bilanci, Fair Play Finanziario e strategie future

Nel pieno delle riflessioni sul futuro della squadra, Claudio Ranieri, attuale senior advisor della Roma e tecnico giallorosso fino a pochi mesi fa, ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport, anticipando alcuni punti chiave relativi al presente e alle prospettive del club, in particolare per quanto riguarda il Calciomercato Roma.

Ranieri ha aperto il discorso con un riferimento chiaro e diretto al Fair Play Finanziario, evidenziando quanto la sostenibilità economica sia oggi una priorità assoluta per la Roma: «Per prima cosa dovremo stare in regola con i conti. Vediamo come andrà il campionato, il piazzamento finale e il cammino in Europa League. Sono tutte entrate che ci porteranno valore aggiunto. Ma, se necessario, sarà inevitabile vendere qualcuno. Non possiamo permetterci di prendere un cartellino rosso, ovvero l’esclusione dalle competizioni europee. Dobbiamo tenere i conti a posto».

Queste parole illustrano chiaramente l’approccio realistico e prudente del club nella gestione del prossimo Calciomercato Roma, dove le ambizioni tecniche dovranno necessariamente conciliarsi con le regole imposte dall’UEFA.

Uno dei nomi più chiacchierati in estate è stato quello di Jadon Sancho, accostato ai giallorossi in una suggestiva operazione di mercato. Ranieri ha fatto chiarezza anche su questo: «Era un’operazione economicamente molto pesante. I Friedkin l’avrebbero fatta pur di accontentare l’allenatore, ma prima sarebbe stato necessario cedere un pezzo pregiato. E in quel momento non c’era la volontà di farlo: quei giocatori ce li vogliamo tenere. La strategia doveva essere inserire giovani e sperare che il tecnico li valorizzasse, così da rientrare nei parametri».

Il tema centrale resta quindi il bilanciamento tra ambizione sportiva e sostenibilità finanziaria, un punto fermo nella pianificazione del Calciomercato Roma. Non a caso, Ranieri ha concluso la sua analisi parlando dei rinnovi di Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala, due colonne della squadra: «I rinnovi dipenderanno da ciò che accadrà sul campo. Gasperini ha avuto un ottimo approccio. E i Friedkin stanno garantendo il massimo sostegno alla squadra».

In vista della sessione invernale, la Roma dovrà quindi muoversi con attenzione, cercando soluzioni intelligenti che permettano di rinforzare la rosa senza compromettere la stabilità economica. Il Calciomercato Roma sarà, ancora una volta, una sfida tra sogni e conti da far quadrare.