Pellegrini, la Roma lo blinda: Pallotta pensa al rinnovo

Rinnovo Pellegrini, Roma al lavoro per blindare il centrocampista: adeguamento economico e clausola rescissoria, le ultime

Dopo una stagione da protagonista, Lorenzo Pellegrini si sta confermando come uno dei cardini della Roma di Eusebio Di Francesco. Prestazioni di altissimo livello tecnico ma non solo, con uno spirito da leader che ha conquistato i tifosi. E dopo le voci su un possibile addio in estate, si va verso un nuovo rinnovo…

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza giallorossa sta pensando al prolungamento: Pallotta è pronto a offrire un adeguamento economico al centrocampista, che attualmente percepisce 1,8 milioni di euro a stagione, ma non sono da escludere novità sulla clausola rescissoria, attualmente fissata a 30 milioni di euro.