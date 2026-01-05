Calciomercato Roma: rinnovo ufficiale! I giallorossi blindano il baby difensore. Decisione presa

Calciomercato Roma: rinnovo ufficiale! I giallorossi hanno prolungato il contratto del baby difensore. La decisione

La Roma continua a lavorare non solo sul presente, ma anche e soprattutto sulla costruzione delle fondamenta per il futuro. Con un comunicato ufficiale diramato nelle scorse ore, la società capitolina ha annunciato di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto di Mohamed Seck. Il giovane talento, considerato uno dei profili più interessanti del vivaio di Trigoria, ha firmato un prolungamento che lo legherà ai colori giallorossi fino al 2027. Un attestato di stima importante, rafforzato da un dettaglio contrattuale non trascurabile: il club si è riservato un’opzione di prolungamento per ulteriori due anni, potendo potenzialmente estendere la permanenza del giocatore fino al 2029.

Chi è Mohamed Seck: il gigante della difesa

Classe 2006, Mohamed Seck è un difensore centrale italo-senegalese dotato di una struttura fisica imponente e di ottime capacità di lettura difensiva. Nonostante sia arrivato nella Capitale da relativamente poco tempo — il suo ingresso nel settore giovanile giallorosso risale infatti al gennaio del 2024 —, Seck ha impiegato pochissimo a scalare le gerarchie. In meno di due anni, “Momo” (come viene affettuosamente chiamato dai compagni e dallo staff) è diventato una vera e propria colonna della Roma U20. La sua affidabilità e la crescita costante lo hanno reso un punto fermo della retroguardia, convincendo la dirigenza a investire su di lui con un contratto a lungo termine.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La strategia del vivaio

Questo rinnovo si inserisce in una strategia ben precisa del club, volta a blindare i talenti cresciuti o esplosi in casa per evitare assalti da parte di club esteri e per garantire un serbatoio costante alla Prima Squadra. La formula “con opzione” garantisce alla Roma il controllo totale sul percorso di crescita del ragazzo. Seck è ora pronto a scrivere “nuovi, importanti capitoli” della sua avventura. Il messaggio della società, chiuso con un caloroso “Congratulazioni, Momo!”, sancisce non solo un accordo formale, ma il riconoscimento di un percorso di maturazione rapido e convincente. Per il difensore del 2006, il sogno di calcare un giorno l’erba dell’Olimpico coi grandi passa da questa firma.