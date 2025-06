Calciomercato Roma, idea Tagliafico a zero: può essere il sostituto di Angelino, la situazione

Le ultime sulle mosse di calciomercato della Roma, con l’interesse nei confronti di Nicolas Tagliafico a parametro zero. I dettagli

La Roma sta valutando Nicolas Tagliafico come possibile rinforzo per la difesa, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. Il terzino sinistro argentino è in uscita dal Lione, retrocesso in Ligue 2 per motivi finanziari, ed è in scadenza di contratto: potrebbe quindi arrivare a parametro zero, un’occasione interessante sul mercato.

Il profilo di Tagliafico piace molto a Gasperini, che lo vedrebbe bene come centrale mancino nel suo 3-4-2-1, ruolo già ricoperto da Kolasinac all’Atalanta. Campione del mondo con l’Argentina e ancora parte integrante della nazionale – è stato titolare lo scorso 6 giugno – il difensore possiede anche il passaporto italiano, dettaglio utile in ottica lista UEFA. Tuttavia, la Roma dovrà decidere se affondare il colpo: il Siviglia è in pressing e sarebbe pronto a offrirgli un contratto triennale.