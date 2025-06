Roma, serve far cassa subito per sbloccare il calciomercato. Due i giocatori sacrificabili per Gasperini

La AS Roma è impegnata in una corsa contro il tempo per rispettare i parametri del Fair Play Finanziario imposti dalla UEFA. Entro il 30 giugno, il club giallorosso ha l’urgenza di incassare tra i 12 e i 13 milioni di euro per rientrare nei limiti economici previsti e poter affrontare con maggiore serenità il mercato estivo.

Tra i giocatori in uscita, il nome più caldo è quello di Angelino. Il terzino spagnolo, arrivato a gennaio, è finito nel mirino del Girona, che si è fatto avanti con decisione per provare a chiudere l’affare nei prossimi giorni. Tuttavia, i contatti si sono intensificati anche con alcuni club dell’Arabia Saudita, interessati sia ad Angelino che al difensore Ndicka, altro giocatore considerato sacrificabile.

La cessione di Angelino rappresenta un tassello chiave nella strategia economica della Roma: oltre a garantire un incasso importante, permetterebbe al club di alleggerire il monte ingaggi, liberando risorse fondamentali per operazioni in entrata.

Nel frattempo, un primo passo verso il traguardo è stato fatto con la cessione di Leandro Paredes al Boca Juniors. Il club argentino verserà circa 3,5 milioni di euro per riportare a casa il centrocampista. Una cifra utile ma ancora lontana dall’obiettivo finale, che costringe la dirigenza giallorossa a stringere i tempi per concludere almeno un’altra cessione strategica.

La dirigenza della Roma lavora senza sosta per trovare una soluzione entro la scadenza imposta. Le prossime ore saranno decisive per sbloccare una delle trattative in corso e garantire alla società un bilancio in linea con i parametri UEFA.