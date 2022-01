ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Roma: ufficiale la cessione di Olsen all’Aston Villa. C’è il comunicato del club inglese

Robin Olsen si trasferisce ufficialmente all’Aston Villa: prestito dalla Roma.

IL COMUNICATO – «L’Aston Villa è lieto di confermare la firma di Robin Olsen in prestito fino a fine stagione. Il portiere 32enne si unisce al Villa dalla Roma dopo aver trascorso la prima parte della campagna in prestito allo Sheffield United. Esperto portiere, Olsen ha giocato in Serie A, Premier League, Champions League e ha anche rappresentato la Svezia alla Coppa del Mondo. Benvenuto Robin».