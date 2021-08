Calciomercato Roma, difficoltà per Xhaka: il centrocampista può arrivare dalla Germania

Calciomercato Roma: i giallorossi stanno trovando difficoltà nell’arrivare a Granit Xhaka e così avrebbero già individuato l’alternativa

Granit Xhaka è l’obiettivo numero uno di José Mourinho per rinforza il centrocampo della sua Roma. I giallorossi hanno già l’accordo col calciatore, ma manche quello con l’Arsenal che continua a chiedere tanto. Cifre elevate che la dirigenza capitolina non vorrebbe sborsare per un calciatore di 29 anni.

Per questo motivo si starebbe cercando un’alternativa che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, porterebbe il nome di Thomas Delaney. Anche il danese ha 29 anni ma, visto anche il contratto in scadenza il prossimo anno, il Borussia Dortmund potrebbe cederlo per quei 15 milioni che la Roma vuole mettere sul piatto per l’acquisto di un centrocampista.