Calciomercato Roma: Zaniolo verso la premier già a gennaio?

Calciomercato Roma, non solo Milan e Juve: su Zaniolo ci sono anche le big della Premier League, Arsenal e Newcastle in testa

Non si fermano le voci di mercato attorno a Zaniolo. Il giallorosso potrebbe lasciare la Roma già a gennaio, ci sono due club interessati:

secondo Repubblica sul numero 22 è spuntato l’Arsenal che ha perso l’ucraino Mudryk, finito al Chelsea, così come Newcastle, terzo in Premier e voglioso di un colpo sul mercato per dare lo sprint alla corsa Champions. L’obiettivo però del giocatore sarebbe quello di restare in Italia, magari alla Juve o al Milan che però aspetterebbero giugno per valutare una possibile trattativa.

