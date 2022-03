Calciomercato, Romagnoli tra Lazio e Milan: i dettagli

La Lazio vuole Alessio Romagnoli ma il Milan non cede: ecco i dettagli

L’obiettivo numero uno della Lazio in vista della prossima stagione è Alessio Romagnoli. Il difensore va in scadenza a giugno e arriverebbe a parametro zero, ma la trattativa va chiusa in tempi brevi.

Come riporta il Corriere dello Sport, il Milan sarebbe intenzionato a convincerlo a rinnovare. Al momento la Lazio offre 3 milioni di euro al calciatore e i rossoneri sarebbero pronti ad offrire almeno 3,2 milioni di euro.