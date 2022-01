Calciomercato Salernitana, accordo col Torino per Izzo: il difensore non è convinto

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Salernitana: i granata avrebbero trovato l’accordo con il Torino per Izzo, ma il difensore non sarebbe ancora convinto della destinazione

La Salernitana non si ferma e continua a lavorare sul mercato per regalare rinforzi a Colantuono per puntare alla salvezza. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i granata avrebbero trovato l’accordo con il Torino per Armando Izzo, difensore ai margini del progetto di Juric.

Il calciatore, però, non sarebbe sicuro del trasferimento alla Salernitana dove però avrebbero sicuramente più spazio per giocare. La chiusura dell’affare è quindi tutta nelle sue mani.