Come riferito da TMW, il mercato della Salernitana non è ancora del tutto chiuso. Il club campano, infatti, starebbe trattando il ritorno a casa di Cedric Gondo, autore di 5 reti nell’ultima trionfale stagione in Serie B. Il giocatore, dopo l’addio alla Lazio, è attualmente svincolato.