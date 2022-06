Calciomercato Salernitana: Iervolino sogna il colpo Mertens

Calciomercato Salernitana: i granata si infilano nella corsa a Dries Mertens. Iervolino sogna il colpo e per il belga una suggestione a km0

In attesa di fare chiarezza sul suo futuro al Napoli, Dries Mertens è sulla lista di vari club di serie A, Lazio in testa. Ma come riporta oggi Tuttosport, la Salernitana si è infilata nella corsa al begla.

Iervolino si sarebbe mosso per provare a convincere l’attaccante a firmare con la Salernitana: trasferimento che potrebbe comunque permettergli di vivere ancora a Napoli anche in caso di addio.