Calciomercato Napoli: Mertens pronto a dimezzarsi lo stipendio? Le ultime sul futuro del belga

Dopo settimane difficili, in cui Dries Mertens sembrava destinato a lasciare il Napoli alla scadenza del suo contratto, ora le parti sarebbero nuovamente vicine. Come riportato da Il Mattino, infatti, la voglia del belga di restare in azzurro sarebbe tanta e così avrebbe deciso di abbassare le sue pretese sull’ingaggio.

Mertens sarebbe disposto a rinunciare a metà dello stipendio chiesto, circa 2 milioni, pur di sposare nuovamente la causa del Napoli. Le trattative, allora, sono pronte a ricominciare. Si allontana quindi l’ipotesi Lazio, che stava seguendo con attenzione la vicenda per regalare a Sarri il suo vecchio pupillo.