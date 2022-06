Mertens Lazio, concorrenza spietata: la Roma e non solo sul belga

Mertens Lazio, concorrenza spietata per i biancocelesti nella corsa all’attaccante belga. Anche la Roma, e non solo, sulle sue tracce

Nella ricerca al vice Immobile, la Lazio non perde di vista Dries Mertens che nella giornata di ieri ha praticamente annunciato il suo addio al Napoli. I biancocelesti monitorano con attenzione la situazione, ma la concorrenza è spietata.

In Italia c’è anche la Roma, in Francia Lione e Marsiglia, il Botafogo vorrebbe portarlo in Brasile, mentre nelle ultime ore c’è da registrare anche l’interesse del Valencia, con Gattuso che vorrebbe riaverlo a sua disposizione. Lo scrive il Corriere dello Sport.