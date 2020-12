Sampdoria e Inter starebbero lavorando sotto traccia per un acquisto in sinergia: nel mirino un terzino brasiliano classe 2000

La stampa brasiliana lancia l’indiscrezione di un possibile asse di mercato tra l’Inter e i blucerchiati.

Le due società sono interessate a Lucas Piton, terzino brasiliano in forza al Corinthians. I nerazzurri potrebbero operare l’acquisto del difensore classe 2000 e girarlo in prestito alla Sampdoria per permettergli di trovare spazio ed abituarsi al campionato italiano.

