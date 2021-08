Calciomercato Sampdoria, si pensa alle cessioni: Ekdal piace al Cagliari

Calciomercato Sampdoria: i blucerchiati pensano anche alle cessioni e tra i partenti ci sarebbe anche Ekdal che piace al Cagliari

Il calciomercato della Sampdoria, per quanto riguarda le trattative in uscita, ha fatto registrare il trasferimento di Jakub Jankto al Getafe a titolo definitivo e il prestiti di Federico Bonazzoli, Mehdi Leris e Antonino La Gumina. Resta ancora in piedi il dialogo tra Atalanta e la dirigenza blucerchiata per Morten Thorsby, ma non solo.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24

A quanto riporta Il Secolo XIX, sarebbe tornato in auge il nome di Albin Ekdal. Il Cagliari avrebbe fatto un pensierino sul centrocampista che ha però attirato le attenzioni di un paio di società italiane e in particolare di una francese. Attesi contatti ufficiali nelle prossime ore.