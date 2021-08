Calciomercato Sampdoria, in Premier tutti pazzi per Damsgaard

Calciomercato Sampdoria, nuove sirene dall’Inghilterra per Mikkel Damsgaard: le ultime sulla situazione

Un intreccio di mercato nella Premier League potrebbe avere risvolti anche per la Sampdoria, a quanto riporta La Repubblica. Il tesoretto che l’Aston Villa potrebbe ricevere dal Manchester City per Grealish, più di 100 milioni di euro, potrebbe essere reinvestito.

Uno dei giocatori più ambiti nel massimo campionato inglese è proprio Mikkel Damsgaard per il quale Massimo Ferrero chiede almeno 30 millioni di euro. Briciole per l’Aston Villa dovesse andare in porto l’operazione Manchester City-Grealish.

