Calciomercato Sampdoria, Murillo verso il Galatasaray avvicina ancora di più Tonelli al ritorno a Genova

L’operazione ha subito un rallentamento ma ora Napoli e Sampdoria potrebbero chiudere per il ritorno di Tonelli a Genova.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport infatti ci sono da limare ancora alcuni dettagli con il Napoli ma per il resto non dovrebbero esserci grandi problemi. Sempre più vicina invece la partenza di Murillo in direzione Galatasaray.