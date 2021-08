Calciomercato Sampdoria: tre ipotesi per il futuro di Chabot

Sampdoria, Chabot non sfigura nell’amichevole contro il Verona: tre ipotesi sul suo futuro. Salernitana, Serie B o pista estera?

Julian Chabot, titolare nell’amichevole disputata ieri tra Sampdoria e Verona, difficilmente resterà in blucerchiato la prossima stagione. Sul difensore è forte il pressing della Salernitana che spera di chiudere l’operazione all’inizio della prossima settimana, più defilato lo Spezia che aveva avuto il difensore tedesco già nello scorso campionato.

Ma non sono le uniche due ipotesi che la Sampdoria potrebbe prendere in considerazione. Se le offerte dalla Serie A non dovessero convincere Corte Lambruschini, Chabot potrebbe fare gola a diversi club di Serie B, non da escludere poi la Bundesliga che già in passato si era avvicinata al difensore e potrebbe ritornare a farsi avanti.