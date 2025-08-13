Calciomercato Sampdoria: ufficiale l’arrivo di Victor Narro, contratto firmato fino al 2028

Calciomercato Sampdoria, l’esterno spagnolo rinforza l’attacco di Donati: arriva dal Gimnàstic de Tarragona a titolo definitivo

La Sampdoria ha messo a segno un nuovo colpo di mercato, assicurandosi le prestazioni di Victor Narro. L’esterno offensivo spagnolo, classe 1999, è stato acquistato a titolo definitivo dal Club Gimnàstic de Tarragona e ha firmato un contratto che lo legherà ai colori blucerchiati fino al 30 giugno 2028.

L’operazione, annunciata attraverso un comunicato ufficiale della società, rappresenta un innesto di qualità per la rosa di mister Donati, che potrà contare su un giocatore veloce, tecnico e in grado di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo. «L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Club Gimnàstic de Tarragona i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Victor Narro (nato a Palma, Spagna, il 27 maggio 1999). L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2028», recita la nota della società.

L’arrivo di Narro rientra nella strategia della dirigenza doriana di rafforzare la squadra con profili giovani ma già esperti, capaci di portare imprevedibilità e dinamismo sulle corsie laterali. Nella scorsa stagione, l’esterno ha collezionato numeri interessanti: 6 gol e 9 assist, confermando una spiccata propensione offensiva e una notevole capacità di rifinire l’azione.

Giocatore duttile, Narro può agire sia a destra che a sinistra, adattandosi alle esigenze tattiche del tecnico. Questa versatilità, unita alla sua rapidità e al dribbling, offre nuove soluzioni per il gioco d’attacco della Sampdoria, che in questa finestra di mercato sta cercando di costruire una squadra competitiva e pronta a lottare per obiettivi ambiziosi.

Per i tifosi blucerchiati si tratta di un volto nuovo da scoprire, ma anche di un segnale importante da parte della società: nonostante le difficoltà, il club continua a muoversi con decisione sul mercato per garantire a Donati una rosa all’altezza. Con Narro, la Samp aggiunge velocità, tecnica e fantasia, elementi che potrebbero rivelarsi decisivi nel corso della stagione di Serie B.