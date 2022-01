ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Sassuolo avrebbe messo nel mirino Mattia Aramu del Venezia: i neroverdi ci provano gli ultimi giorni

Clamorosa indiscrezione per il mercato del Sassuolo. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà a SportItalia, i neroverdi avrebbero messo nel mirino Mattia Aramu del Venezia.

Trattativa che se non si dovesse chiudere entro lunedì, potrebbe essere valida in ogni caso per giugno. Pista molto calda.