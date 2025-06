Calciomercato Sassuolo, cercasi centravanti a tutti i costi! La lista dei neroverdi si allunga ulteriormente - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo, quale sarà il piano per riuscire a rinforzare ulteriormente l’attacco. Ecco l’opportunità

Il calciomercato Sassuolo si prepara al grande ritorno in Serie A che impone scelte strategiche chiare e rapide. Il mercato sarà inevitabilmente influenzato da cessioni e rientri di prestiti, in particolare nel reparto offensivo, dove la confusione regna ancora sovrana. Proprio il ruolo di centravanti sarà uno dei più complicati da definire, tra chi c’è, chi tornerà e chi potrebbe arrivare.

Uno dei nomi più discussi in queste ore è quello di Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002 reduce dalla stagione con l’Empoli, culminata con la retrocessione. I toscani avrebbero potuto riscattarlo dal Milan per 7 milioni di euro, ma il passaggio in Serie B ha fatto saltare l’operazione, restituendo il centravanti ai rossoneri. Tuttavia, Colombo difficilmente resterà a Milanello: Radiomercato segnala diversi club interessati a lui, e tra questi spunta anche il Sassuolo.

Il suo profilo interessa ai neroverdi, anche se con molte cautele. Colombo ha messo a segno 7 reti nella sua prima vera stagione da titolare in Serie A, un bottino discreto per un ventunenne ancora in piena fase di crescita. Il Sassuolo però, prima di affondare il colpo, dovrà risolvere un fitto intreccio interno: attualmente in rosa ci sono già tre punte – Mulattieri, Moro e Skjellerup – e il mercato estivo ne riporterà almeno altre tre – Pinamonti, Alvarez e Russo, tutti reduci da prestiti.

Andrea Pinamonti in particolare rappresenta il nodo centrale dell’attacco. Dopo una buona stagione al Genoa (10 gol), il suo prestito volge al termine e il ritorno al Sassuolo è formalmente previsto. Ma che possa restare in neroverde è tutt’altro che scontato. Il club emiliano difficilmente potrà permettersi il suo ingaggio da oltre 2 milioni e, considerando il valore ancora elevato dell’ex Inter, l’obiettivo è monetizzare con una cessione, anche all’estero.

Il ruolo di punta centrale nel tridente neroverde – vero perno dell’attacco – è dunque ancora vacante. Se Colombo rappresenta una pista concreta, rimane viva anche l’attenzione su giovani di prospettiva come Francesco Pio Esposito, reduce da una stagione eccellente allo Spezia con 19 reti. Il suo cartellino, però, è dell’Inter, e la valutazione di circa 25 milioni lo rende difficilmente accessibile per i neroverdi, che comunque intrattengono ottimi rapporti con i nerazzurri.

Nel frattempo, c’è anche il tema delle stelle: Berardi e Laurienté, altri due punti fermi del Sassuolo, non sono certi di restare. Per questo, più che mai, la costruzione del nuovo tridente offensivo sarà la chiave per il futuro. Il Sassuolo si ritrova con molte opzioni ma poche certezze: tra ritorni, possibili conferme e nuovi volti da inserire, la definizione dell’attacco sarà il primo vero banco di prova della rinascita neroverde.