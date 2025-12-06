Calciomercato Sassuolo, possibile derby di mercato con queste due rivali per il difensore. Il punto

Calciomercato Sassuolo: intreccio con Inter e Juve per Muharemovic, il difensore più richiesto del momento

Il Calciomercato Sassuolo si prepara a vivere settimane di grande fermento, soprattutto per quanto riguarda il futuro di Tarik Muharemovic. Il giovane difensore bosniaco classe 2003, cresciuto rapidamente sotto la guida del club neroverde, è diventato uno dei profili più ambiti della Serie A e non solo. Le sue prestazioni hanno acceso l’interesse dell’Inter, impegnata in una profonda rivoluzione difensiva, e allo stesso tempo hanno tirato in ballo anche la Juventus a causa di un importante dettaglio contrattuale.

In casa nerazzurra, infatti, si sta programmando il futuro della retroguardia. Con Francesco Acerbi e Stefan de Vrij destinati a partire tra gennaio e giugno, il club di Viale della Liberazione punta a ringiovanire un reparto sempre più bisognoso di freschezza atletica. Tra i nomi cerchiati in rosso dagli scout dell’Inter, quello di Muharemovic spicca per potenziale, età e capacità di adattarsi velocemente ai sistemi di gioco moderni. L’ottimo rapporto tra Inter e Sassuolo — consolidato dopo l’operazione Frattesi — potrebbe agevolare una trattativa, con la Beneamata pronta ad anticipare la concorrenza estera già nella finestra di mercato invernale.

Ma il Calciomercato Sassuolo non è mai lineare, e l’affare Muharemovic ne è l’esempio perfetto. Il club emiliano, che aveva acquistato il giocatore per circa 5 milioni di euro, oggi può contare su una valutazione molto più alta. Tuttavia, la Juventus osserva interessata: i bianconeri vantano infatti un diritto del 50% sulla futura rivendita del difensore, clausola che rende l’operazione più complessa e che inevitabilmente inciderà sul prezzo richiesto dal Sassuolo. Ogni trattativa, dunque, dovrà tenere conto anche degli introiti destinati alla Vecchia Signora.

Nel frattempo, l’Inter sta pianificando il futuro della propria difesa con un’altra mossa importante: il riscatto di Manuel Akanji dal Manchester City. Il difensore svizzero, arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni, è considerato un pilastro imprescindibile per la squadra di Chivu. L’idea nerazzurra è quella di affiancargli proprio un giovane come Muharemovic, rendendo il difensore del Sassuolo uno dei nomi caldi del mercato di gennaio.

Ancora una volta, il Calciomercato Sassuolo si conferma terreno fertile per talenti in rampa di lancio e intrecci tra i grandi club di Serie A.

