Calciomercato Serie A: idea Disasi per la difesa della Fiorentina, la Juventus si muove per il nuovo attaccante! Le novità della serata

La serata di calciomercato regala colpi di scena e nuove strategie che infiammano le piazze italiane. La Fiorentina, assoluta protagonista della sessione invernale, non sembra voler arrestare la sua campagna di rafforzamento. Dopo aver regalato al tecnico Paolo Vanoli innesti di qualità come Solomon, Brescianini, Harrison e Fabbian, la dirigenza Viola ha messo nel mirino Axel Disasi. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il possente difensore centrale classe ’98, attualmente in forza al Chelsea, è l’ultima idea per blindare la retroguardia: le prossime ore saranno decisive per valutare la fattibilità economica e la reale volontà del giocatore di trasferirsi a Firenze.

Fari puntati anche sulla Juventus, che insiste per il ritorno di Randal Kolo Muani. I Bianconeri lavorano a una complessa operazione a incastri che potrebbe sbloccarsi giovedì 29 gennaio. Tutto dipende dal Tottenham: se gli Spurs decideranno di liberare l’attaccante arrivato a Londra a fine mercato estivo, la Vecchia Signora dovrà poi trovare l’intesa con il PSG, proprietario del cartellino. Il feeling con la punta francese, che la scorsa estate sperava di rimanere a Torino, non si è mai spento.

Molto attivo anche il Pisa in cadetteria. Per risalire la china e garantire la salvezza ad Alberto Gilardino, i toscani hanno chiuso per Filip Stojilkovic. L’attaccante svizzero del Cracovia, autore di 7 reti in 18 presenze stagionali, ha ricevuto il via libera per le visite mediche. Chiude il quadro un retroscena svelato da Alfredo Pedullà: l’Hellas Verona ha tentato l’assalto a Felix Uduokhai, centrale tedesco del Besiktas, ma la trattativa è naufragata definitivamente per distanze incolmabili su costi e formula del trasferimento.

