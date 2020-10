Calciomercato Serie A: la Top 11 mondiale dei giocatori liberi nel 2021

Morto un calciomercato se ne fa un altro: ecco un’ipotetica Top 11 di stelle mondiali che nel 2021 potrebbero liberarsi a parametro zero

Sono un’infinità i giocatori pronti a fiondarsi da svincolati nell’oceano del calciomercato. Con la chiusura della finestra estiva-autunnale del 2020, tutti i club mondiali sono pronti a scatenarsi nella caccia ai futuri parametri zero. Nomi altisonanti tra coloro i quali non hanno ancora rinnovato i rispettivi contratti oltre la scadenza del 2021. Se non lo faranno nelle prossime settimane, da febbraio saranno tutti liberi di scegliere il proprio destino. Abbiamo selezionato la Top 11 mondiale dei giocatori in scadenza 2021, impostando la nostra fantasquadra con un iperoffensivo 3-4-3: dite che potremmo vincere la Champions League con questa formazione a costo zero?

Gianluigi Donnarumma. Presente e futuro dell’Italia, ma forse non del club rossonero. Il numero 1 più ambito del mercato potrebbe essere Gigio, a meno che non si sblocchi lo stallo con la dirigenza del Milan che, colpevolmente, è arrivata a ottobre 2020 senza una firma.

Nikola Maksimovic. Il difensore serbo non è sostanzialmente mai riuscito a entrare con decisione nel cuore del Napoli e diventarne punto fermo. Si prospetta l’ennesima stagione come riserva di lusso, il rinnovo sembra lontano.

Sergio Ramos. Differente il ragionamento sul fuoriclasse del Real Madrid: le alte richieste avanzate dall’entourage del giocatore potrebbero comunque non intralciare una fumata bianca che, però, al momento ancora non c’è.

David Alaba. A chiudere il nostro trio difensivo ecco il mancino austriaco, alle prese con un pericoloso braccio di ferro con il Bayern Monaco. Il rinnovo pare tutt’altro che scontato.

Angel Di Maria. Il tuttofare argentino ha più volte dichiarato di voler attendere per definire il suo futuro, ma al contempo confermato di voler concludere la carriera europea con il Paris Saint Germain. Verità o bugia?

Paul Pogba. Nel cuore del centrocampo, ecco il fenomeno francese che continua a tenere sulle spine il Manchester United rifiutando le proposte. Real Madrid, Juventus e gli altri top club annusano il colpaccio

Georginio Wijnaldum. Sono in molti a pensare che l’arrivo a Liverpool di Thiago Alcantara possa preludere all’addio dell’olandese, tra i giocatori più sottovalutati del decennio. Gli ultimi abboccamenti con i Reds non promettono nulla di buono.

Julian Draxler. Esterno del nostro 3-4-3 iperoffensivo c’è il talento mai del tutto esploso del tedesco. Mai veramente protagonista in maglia PSG, il 2021 potrebbe essere l’anno buono per cercare fortune altrove.

Leo Messi. C’è poco da aggiungere, tutto ormai si è detto sulla clamorosa frattura con il Barcellona. Pare estremamente difficile che si possa arrivare alla pace, il miglior giocatore del mondo potrebbe essere il piatto più appetibile del prossimo mercato.

Sergio Aguero. Futuro tutto da scrivere anche per il centravanti argentino, ormai da 10 anni punta di diamante del Manchester City. La sensazione è che anche il futuro di Guardiola possa incidere sul rinnovo del Kun.

Memphis Depay. L’asta internazionale sull’attaccante olandese sarà bollente, per quanto il Barcellona parta ampiamente favorito nella corsa. Improbabile, se non impossibile, che il Lione possa sperare di prolungare l’accordo.