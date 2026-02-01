Connect with us

Calciomercato

Calciomercato Serie A: duello tra Lazio e Fiorentina! Vogliono entrambe quel giocatore della Juventus, novità importanti

Published

2 ore ago

on

By

Lotito

Calciomercato Serie A: Lazio e Fiorentina danno vita a questo duello per un giocatore! È della Juventus, tutti gli aggiornamenti

Il calciomercato invernale riserva le sue sorprese più grandi proprio quando le luci dell’hotel delle trattative stanno per spegnersi. Un nome pesante è finito al centro delle contrattazioni: Daniele Rugani. Il difensore della Juventus potrebbe lasciare la Continassa in extremis. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il futuro del toscano è sospeso tra due destinazioni prestigiose di Serie A: Lazio e Fiorentina.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Il duello: esperienza per la Champions o guida per i giovani?

Le due società si sono mosse con decisione per puntellare i rispettivi reparti arretrati. La Lazio vede in Rugani l’usato sicuro ideale per aggiungere solidità e malizia in vista degli impegni europei e di campionato. Sull’altra sponda c’è la Fiorentina. La dirigenza viola cerca un leader difensivo che possa fare da chioccia ai tanti giovani talenti presenti in rosa. Per Rugani, il trasferimento a Firenze rappresenterebbe anche un ritorno nella sua terra d’origine e la possibilità di guidare la retroguardia con i gradi del titolare.

La posizione della Juventus e del giocatore

Nonostante Rugani sia considerato un uomo spogliatoio fondamentale e una risorsa preziosa per le rotazioni di Spalletti, le sirene di un addio si fanno insistenti. La Juventus non ha chiuso la porta alla cessione: il club bianconero sta valutando le offerte per alleggerire il monte ingaggi e permettere al ragazzo di trovare quella continuità che a Torino, chiusa dalla concorrenza di titolari inamovibili, non può essere garantita. Dal canto suo, il giocatore è stuzzicato dall’idea di rimettersi in gioco da protagonista assoluto in una piazza ambiziosa. Il tempo stringe inesorabilmente: Lazio e Fiorentina sono al lavoro per trovare l’accordo economico con la Vecchia Signora e convincere il difensore prima che suoni il gong finale.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato42 minuti ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto22 ore ago

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato, sul mercato e sul Galatasaray rispondo così» – VIDEO

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato». Le parole del tecnico in conferenza stampa...
Change privacy settings
×