Calciomercato Serie A: duello tra Lazio e Fiorentina! Vogliono entrambe quel giocatore della Juventus, novità importanti

Calciomercato Serie A: Lazio e Fiorentina danno vita a questo duello per un giocatore! È della Juventus, tutti gli aggiornamenti

Il calciomercato invernale riserva le sue sorprese più grandi proprio quando le luci dell’hotel delle trattative stanno per spegnersi. Un nome pesante è finito al centro delle contrattazioni: Daniele Rugani. Il difensore della Juventus potrebbe lasciare la Continassa in extremis. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il futuro del toscano è sospeso tra due destinazioni prestigiose di Serie A: Lazio e Fiorentina.

Il duello: esperienza per la Champions o guida per i giovani?

Le due società si sono mosse con decisione per puntellare i rispettivi reparti arretrati. La Lazio vede in Rugani l’usato sicuro ideale per aggiungere solidità e malizia in vista degli impegni europei e di campionato. Sull’altra sponda c’è la Fiorentina. La dirigenza viola cerca un leader difensivo che possa fare da chioccia ai tanti giovani talenti presenti in rosa. Per Rugani, il trasferimento a Firenze rappresenterebbe anche un ritorno nella sua terra d’origine e la possibilità di guidare la retroguardia con i gradi del titolare.

La posizione della Juventus e del giocatore

Nonostante Rugani sia considerato un uomo spogliatoio fondamentale e una risorsa preziosa per le rotazioni di Spalletti, le sirene di un addio si fanno insistenti. La Juventus non ha chiuso la porta alla cessione: il club bianconero sta valutando le offerte per alleggerire il monte ingaggi e permettere al ragazzo di trovare quella continuità che a Torino, chiusa dalla concorrenza di titolari inamovibili, non può essere garantita. Dal canto suo, il giocatore è stuzzicato dall’idea di rimettersi in gioco da protagonista assoluto in una piazza ambiziosa. Il tempo stringe inesorabilmente: Lazio e Fiorentina sono al lavoro per trovare l’accordo economico con la Vecchia Signora e convincere il difensore prima che suoni il gong finale.