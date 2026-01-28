Calciomercato Serie A: scambio Mazzocchi Holm tra Napoli e Bologna? C’è la svolta, questo aspetto ha cambiato tutto! Cos’è accaduto nelle ultime ore

Calciomercato Serie A: scambio in vista Mazzocchi Holm tra Napoli e Bologna? Questo fattore sta cambiando tutto nella trattativa

Le porte di Castel Volturno restano chiuse in uscita, almeno per quanto riguarda la fascia destra. Nel vortice di nomi e trattative che caratterizza gli ultimi giorni di mercato, una certezza sembra emergere con forza: Pasquale Mazzocchi non ha alcuna intenzione di lasciare il Napoli. Nonostante il club azzurro sia attivamente alla ricerca di rinforzi per la corsia laterale, la dirigenza partenopea si è scontrata con la ferrea volontà del giocatore di non cambiare maglia a stagione in corso.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il no allo scambio con Holm

Come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore si era aperta una pista suggestiva sull’asse Napoli-Bologna. I due club stavano esplorando la possibilità di uno scambio che avrebbe coinvolto Mazzocchi e Emil Holm, terzino svedese in forza ai rossoblù. Tuttavia, l’operazione si è arenata sul nascere proprio a causa della posizione del classe 1995. Mazzocchi ha declinato l’interesse del Bologna, preferendo restare in Campania.

Rinnovo pronto e il fattore Conte

C’è di più. La permanenza di Mazzocchi non è solo una scelta di cuore, ma è supportata da una strategia societaria: per lui sarebbe addirittura pronto il rinnovo del contratto. Almeno fino a giugno, dunque, non ci sono segnali di addio. Ogni discorso su una possibile cessione è rimandato alla sessione estiva, quando si valuteranno con calma eventuali nuovi scenari. Una scelta che può sorprendere se si guardano i numeri attuali. In questa stagione, lo spazio concesso da Antonio Conte è stato decisamente limitato. Il tecnico salentino lo ha impiegato col contagocce: solo 9 presenze totali tra tutte le competizioni. Nonostante il ruolo di comprimario, Mazzocchi ha scelto di restare a lottare per la maglia azzurra, accettando la sfida di convincere Conte in questi ultimi mesi di campionato.

PROMO CHAMPIONS LEAGUE

Ogni GOL in Champions League è un colpo vincente. Fino a 70€ di bonus per te.

Ricevi 1€ per ogni gol segnato da tutte le squadre fino a un massimo di 70€

Verifica termini e condizioni su Lottomatica e Goldbet