Calciomercato Serie A: Retegui torna subito in Italia? L’attaccante può trasferirsi in questa big in estate. Svelato questo scenario!

Calciomercato Serie A: Retegui in estate fa ritorno in Italia? L’attaccante può trasferirsi in questo top club. Ecco la situazione

Con il consolidamento del ritorno nell’Europa che conta ormai ampiamente acquisito, la dirigenza del Milan sta focalizzando le proprie energie sull’obiettivo prioritario per la prossima sessione estiva di calciomercato. Il traguardo della società di via Aldo Rossi è chiaro: consegnare a Massimiliano Allegri un nuovo e implacabile numero 9. Al Diavolo serve un terminale offensivo di assoluto spessore, capace di finalizzare l’importante mole di gioco prodotta e di garantire quel proverbiale cinismo sotto porta richiesto dall’allenatore. Il nome principale, secondo Gazzetta, è Guirassy del Borussia Dortmund ma spunta un’alternativa a noi molto conosciuta…

Mateo Retegui: il prescelto per l’attacco rossonero

Il nome che sta scalando prepotentemente le gerarchie nella lista dei desideri rossoneri è quello di Mateo Retegui.

Attualmente in forza all’Al-Qadsiah nella ricca Saudi Pro League, il bomber rappresenta la soluzione più collaudata e affascinante per il calcio italiano. La dirigenza milanista valuta il suo profilo come l’incastro ideale: Retegui lotta su ogni pallone, garantisce una profonda dedizione alla causa e vanta una perfetta conoscenza dei ruvidi difensori della Serie A. L’ipotesi di un suo imminente ritorno nel grande calcio europeo, con la possibilità di giocare la Champions League da protagonista sotto le luci di San Siro, stuzzica non poco le ambizioni del giocatore.

Le alternative: Guirassy e Jackson restano nel mirino

Nonostante il forte e costante interesse per il centravanti in forza all’Al-Qadsiah, il club meneghino non vuole farsi trovare impreparato e mantiene aperti i contatti con altri profili di caratura internazionale, utili per arricchire le opzioni tattiche:

Serhou Guirassy: a lungo in pole position, resta fortemente affascinato dall’ambizioso progetto tecnico rossonero.

a lungo in pole position, resta fortemente affascinato dall’ambizioso progetto tecnico rossonero. Nicolas Jackson: costituisce l’opzione più dinamica e moderna sul tavolo, essendo l’interprete perfetto per un sistema di gioco votato alle ripartenze fulminee.

La stagione 2026/2027 segnerà uno spartiacque fondamentale per le ambizioni del Milan. La ricerca di un profilo di respiro internazionale come Retegui non è casuale: mister Allegri necessita di certezze assolute per poter competere ai massimi livelli. L’investimento per la nuova punta è il segnale inequivocabile di un club che punta a tornare stabilmente sul tetto d’Italia.