Calciomercato Milan: Guirassy nome forte per l’attacco del futuro. Ma spuntano anche due alternative, novità importanti verso l’estate!

Calciomercato Milan: Guirassy è il nome nuovo per rinforzare l’attacco in vista dell’estate. Ma spuntano anche due alternative

Con il consolidamento del ritorno nell’Europa che conta ormai acquisito, la dirigenza del Milan sta focalizzando le proprie energie sull’obiettivo prioritario per la prossima sessione estiva di calciomercato. Il traguardo è chiaro: consegnare a Massimiliano Allegri un nuovo e implacabile numero 9. Al Diavolo serve un terminale offensivo di assoluto spessore, capace di finalizzare l’importante mole di gioco prodotta e di garantire quel proverbiale cinismo sotto porta richiesto dall’allenatore.

Serhou Guirassy: il prescelto per l’attacco rossonero

Il nome in cima alla lista dei desideri rossoneri è quello di Serhou Guirassy.

Stando alle ultime indiscrezioni rilanciate da La Gazzetta dello Sport, il bomber sarebbe pronto per il definitivo salto di qualità nel calcio italiano. Il giocatore avrebbe infatti già manifestato il forte desiderio di vestire la maglia rossonera, profondamente affascinato dall’ambizioso progetto tecnico e dalla possibilità di giocare la Champions League da protagonista sotto le luci di San Siro.

Le alternative di mercato: da Retegui a Jackson

Nonostante il forte e costante pressing sull’attaccante, il club meneghino non vuole farsi trovare impreparato e valuta attentamente profili con caratteristiche differenti, utili per arricchire lo scacchiere tattico:

rappresenta la soluzione più collaudata per il calcio italiano. Lotta su ogni pallone, garantisce profonda dedizione e vanta una perfetta conoscenza dei ruvidi difensori della Serie A. Nicolas Jackson: costituisce l’opzione più dinamica e moderna sul tavolo. Punta veloce e abilissima nel saltare l’uomo, sarebbe l’interprete perfetto per un sistema di gioco votato alle ripartenze fulminee.

La stagione 2026/2027 segnerà uno spartiacque fondamentale per le ambizioni del Milan. La ricerca di un profilo di respiro internazionale non è casuale: mister Allegri necessita di certezze assolute per poter competere ai massimi livelli in Italia e in Europa. L’investimento per la nuova punta è il segnale inequivocabile di un club che punta a tornare stabilmente sul tetto d’Italia.