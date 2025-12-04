Calciomercato Spezia, nel mirino dei liguri sono finiti due calciatori del Como per gennaio: si arriverà alla fumata bianca? Le ultimissime

Calciomercato Spezia, i liguri iniziano a guardare da vicino in casa Como. Nel mirino del club bianconero sono finiti Cerri e Verdi. Le ultime

Il calciomercato dello Spezia di gennaio promette di essere piuttosto tranquillo sul fronte degli acquisti, almeno stando a quanto dichiarato dal Direttore Sportivo Ludi e dal Presidente Mirwan Suwarso. Tuttavia, qualche operazione non è da escludere, soprattutto per quanto riguarda le cessioni. Il club ligure sembra intenzionato a far giocare quegli elementi che stanno trovando poco spazio in prima squadra, favorendo così una gestione più dinamica della rosa.

Tra i principali candidati a lasciare il club ci sono il centravanti Cerri e il fantasista Simone Verdi. Entrambi hanno mercato in Serie B e potrebbero rappresentare un’opportunità di mercato interessante per lo Spezia, che potrebbe sfruttare le cessioni per equilibrare la rosa. Cerri, in particolare, è alla ricerca di continuità in campo, mentre Verdi, al momento fuori lista, potrebbe trovare nuove occasioni altrove.

Sul fronte degli acquisti, il calciomercato dello Spezia è concentrato principalmente sulla ricerca di un centravanti fisico, capace di occupare l’area di rigore e dare profondità all’attacco di Donadoni. Tra i nomi accostati alla squadra ligure ci sono Pedro Mendes del Modena e De Luca della Cremonese, ma non mancano altre piste che portano a profili già noti alla Serie A, ma che stanno trovando poco spazio nei loro club attuali.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Un possibile rinforzo è il centravanti 29enne di Parma, alto 194 cm, che rappresenta il profilo ideale per lo Spezia. Con il Como ha messo a segno 20 gol e fornito 9 assist in 74 partite, mentre nella scorsa stagione con la Salernitana ha realizzato 3 gol in 20 presenze. La sua esperienza e il fisico imponente potrebbero dare nuova linfa all’attacco biancoblù nel girone di ritorno.

Un altro obiettivo concreto del calciomercato dello Spezia è Simone Verdi, attualmente fuori rosa e non inserito nella lista della Lega Serie A. La sua carriera recente dimostra il valore dell’ex fantasista: nella scorsa stagione, da gennaio in poi, ha contribuito alla promozione del Sassuolo con 9 presenze e 2 gol, mentre negli anni precedenti aveva giocato un ruolo chiave in Serie A, siglando 8 gol e fornendo 2 assist in 34 partite. Donadoni lo conosce bene, avendolo già allenato al Bologna, dove in 34 gare Verdi mise a segno 10 gol e 10 assist, confermandosi un elemento decisivo in grado di fare la differenza.

In sintesi, il calciomercato dello Spezia di gennaio sarà caratterizzato da un’attenta gestione della rosa, con un focus sulle uscite strategiche e su innesti mirati in attacco, con l’obiettivo di rafforzare la squadra senza stravolgerla.