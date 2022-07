Calciomercato Spezia: frenata Linetty, vuole la Sampdoria

Calciomercato Spezia, accordo con il Torino per Linetty, ma il calciatore frena: il polacco vuole solo la Sampdoria

Davide Vagnati dovrà trovare un altro modo per arrivare a Giulio Maggiore. A quanto riporta Tuttosport, i tentativi di Riccardo Pecini e del Torino per trovare una quadra e portare a termine trasferimento sono andati a sbattere contro il muro alzato da Karol Linetty.

Uno dei tasselli che avrebbe potuto portare in porto la trattativa era l’inserimento del centrocampista polacco come contropartita. Linetty però non vuole lo Spezia, vuole solo la Sampdoria. Al massimo è disposto a restare a giocarsi le sue carte con Ivan Juric.