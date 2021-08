Calciomercato Spezia: in arrivo Aimar Sher. I dettagli

Colpo di mercato dello Spezia: in arrivo Aiar Sher dall’Hammarby. Presto le visite mediche e la firma sul contratto

Colpo di mercato per lo Spezia. Come riporta Sky Sport trattativa in chiusura per Aimar Sher che svolgerà le visite con il club ligure.

Il centrocampista classe 2002 è pronto ad arrivare agli ordini di Thiago Motta per cominciare la sua prima stagione in Serie A. Aimar Sher è un centrocampista centrale classe 2002. Viene dall’Hammarby in Svezia, suo Paese natale, pur avendo anche origini irachene.