Calciomercato Spezia: in arrivo Mattiello e Piccoli, i dettagi

Calciomercato Spezia: il club ligure continua a mettere a segno colpi in entrata. In arrivo Mattiello e Piccoli. I dettagli

Continua lo scintillante mercato in entrata dello Spezia. Il club ligure vuole dare al suo tecnico Italiano una rosa competitiva per affrontare al meglio il primo anno in Serie A.

Come riporta Gianluca Di Marzio gli ultimi in ordine cronologico sono Federico Mattiello e Roberto Piccoli, entrambi dall’Atalanta. Entrambi arrivano in prestito. L’attaccante Piccoli con la formula del prestito secco mentre Mattiello con opzione.