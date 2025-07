Calciomercato Torino, fatta per Anjorin: le cifre e la verità sulle visite

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Torino, con l’operazione chiusa per l’arrivo di Tino Anjorin dall’Empoli. I dettagli

Il Torino mette a segno un colpo interessante per il proprio centrocampo. Come riportato da Tuttosport, il club granata si è assicurato le prestazioni di Tino Anjorin, centrocampista inglese classe 2001. Il giocatore è atteso in Piemonte nella giornata di venerdì per sostenere le visite mediche di rito, dopodiché firmerà un contratto quadriennale che lo legherà al Toro fino al giugno 2029. L’operazione è stata chiusa per una cifra vicina ai 5 milioni di euro. Di questi, circa il 40% finirà nelle casse del Chelsea, che aveva mantenuto una percentuale sulla futura rivendita del giocatore dopo averlo ceduto in passato. Un affare che accontenta tutte le parti in causa, con i granata che puntano su un profilo giovane ma già ricco di esperienza.

Tino Anjorin è un prodotto del vivaio del Chelsea, con cui ha disputato 35 partite e segnato 16 gol a livello Under 23, e 33 gare con 16 reti con l’Under 18. Il suo percorso professionale lo ha portato a vestire diverse maglie: 22 presenze e 2 gol con l’Empoli in Serie A, 17 partite e 3 reti con l’Huddersfield in Championship, 14 incontri e 2 gol con il Portsmouth in League One, oltre a 9 presenze e un gol con il Lokomotiv Mosca. Ha anche preso parte a 10 gare di Youth League con il Chelsea, segnando 3 reti, e ha collezionato 5 apparizioni con la prima squadra dei Blues. A livello internazionale, Anjorin ha vestito la maglia dell’Inghilterra in tutte le categorie giovanili: Under 15, 16, 17, 18, 19 e 20, totalizzando 27 presenze e 6 gol. Nel suo palmarès figurano un titolo di terza serie inglese, una Champions League (vinta con il Chelsea nel 2021 da membro della rosa) e due titoli giovanili nazionali. Il Torino scommette sul suo talento, convinto di poter valorizzare un centrocampista completo, dotato di tecnica, fisicità e senso del gol. Con l’arrivo di Anjorin, i granata rafforzano ulteriormente la loro rosa in vista della nuova stagione, puntando su un mix di gioventù e ambizione.