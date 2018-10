Daniele Baselli rompe con la tifoseria del Torino. Il Milan potrebbe approfittarne per la prossima sessione di calciomercato

Daniele Baselli al Milan è ormai una notizia che circola da diverso tempo in varie sessioni di calciomercato. Ma l’idea non si è mai realmente concretizzata sia perché l’ex Atalanta è stato sempre al centro del progetto del Torino, ma anche perché Urbano Cairo una volta che fissa il prezzo, è difficile che si discosti. Il cartellino di Baselli si aggira intorno ai 20-25 milioni, una cifra decisamente importante per un centrocampista che in questa stagione ha sì trovato 2 gol e 2 assist tra Serie A e Coppa Italia, ma non ha mai totalmente convinto né mister Mazzarri né la tifoseria granata.

Baselli, rottura con i tifosi granata

Lo “scontro” tra i tifosi e il centrocampista è nota già da tempo, ma l’apice è giunto nella sfida contro il Napoli, persa per 3-1 tra le mura dell’Olimpico. In quell’occasione, al momento della sua sostituzione, il classe ‘94 è stato accolto da moltissimi fischi per la sua prestazione decisamente sotto tono. Baselli non ha preso bene la reazione del pubblico e per vendicarsi, nel match di venerdì scorso contro il Frosinone, ha esultato polemicamente in direzione della curva del Toro.

Una situazione infelice e di costante pressione che il talentino azzurro non sembra riuscire a sopportare. Di questa situazione potrebbe quindi approfittarne il Milan di Gattuso che farebbe leva proprio sul difficile rapporto con l’ambiente per portarsi a casa il centrocampista ad una cifra intorno ai 10 milioni di euro. I rossoneri porterebbero a casa un giocatore che sarebbe un’ottima alternativa in mezzo al campo, un giocatore capace di giocare sia come regista basso davanti la difesa che come mezzala. Gattuso ha già dato l’ok, rimane ora da convincere Urbano Cairo.