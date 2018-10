Sondaggio dell’Athletic Bilbao per Berenguer, ma a complicare l’affare sarebbe la clausola anti-Athletic

Dopo le buone prestazioni in campionato, condite per altro da un gol e due assist in questo inizio si stagione, il 23enne del Torino è considerato incedibile. Per Mazzarri, Berenguer è una pedina fondamentale in quanto è in grado di ricoprire svariate posizioni di campo da quella di terzino destro e sinistro a quella di ala sinistra e destra. Ma non è tutto. I continui infortuni di De Silvestri e di Ansaldi, stanno poi riempiendo di problemi Walter Mazzarri che deve cercare di ricoprire al più possibile le fasce nel suo 3-5-2. La sua grande duttilità è perciò una caratteristica ricercata da molti club europei e tra questi proprio l’Athletic Bilbao che è alla ricerca di un centrocampista offensivo.

Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo “AS”, per la prossima sessione di calciomercato il club basco avrebbe messo nel mirino Alex Berenguer che ha un contratto con il Torino fino al 2022. A complicare l’affare però sarebbe una clausola anti-Athletic che l’Osasuna, società che ha venduto Berenguer al Torino nel 2017, ha fatto mettere nel suo contratto. Perciò, se la società di Cairo dovesse vendere Berenguer proprio all’Athletic Club, allora dovrà versare nelle casse dell’Osasuna 1.5 milioni di euro. Ma il club basco avrebbe già pronta l’alternativa: Ander Herrera, giocatore del Manchester United che, secondo il giornale madrileno, piace anche a Milan, Atletico Madrid e Barcellona.