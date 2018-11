Davide Zappacosta, dopo aver lasciato il Torino nel 2017, potrebbe ritornare in granata nella prossima sessione di mercato

Era l’ultimo giorno della sessione di mercato estivo del 2017 quando Davide Zappacosta passò dal Torino al Chelsea di Conte. Il difensore granata passò ai Blues per una cifra pari a 28 milioni più 2 di bonus, facendo ottenere al club di Urbano Cairo una mega plusvalenza. Fu un’opportunità incredibile per Zappacosta che andò via a malincuore da Torino facendo disperare i tifosi granata.

Tuttavia, l’amore per il club granata non è mai tramontato e ad oggi si parla addirittura ad un suo clamoroso ritorno in patria. Infatti, dopo le 22 presenze dell’anno scorso, quest’anno non è ancora sceso in campo nella squadra di Sarri e gli spazi sembrano ridursi sempre di più. Il difensore della Nazionale vuole giocare e perciò il Torino potrebbe offrirgli ciò che cerca. Quest’occasione potrebbe arrivare già nella prossima sessione di mercato invernale, sessione in cui il Toro cercherà di rinforzarsi proprio sulla fascia.