Calciomercato Torino, il punto sulla difesa: le decisioni su Bonifazi e Djidji

Calciomercato Torino, il punto sui movimenti in difesa: le decisioni della società granata sul futuro di Bonifazi e di Djidji

Non può certo essere una sola partita a ribaltare decisioni e logiche di mercato. Ma al ritorno in campo dopo oltre due mesi, domenica sera a Roma, Koffi Djidji ha sfoderato una prestazione di livello assoluto. Una prova che, diciamo così, può aver riportato alla mente di Mazzarri le gerarchie che si erano venute a creare lo scorso anno. Quando il difensore franco-ivoriano rappresentava la scelta più affidabile per il ruolo di centro-sinistra della difesa a tre del tecnico di San Vincenzo.

Fatto sta che, dopo le conferme arrivate all’Olimpico, la società granata ha deciso di togliere dal mercato l’ex Nantes. Nonostante le richieste non mancassero e, anzi, soprattutto il Lecce stesse facendo sul serio. Nulla da fare: proposte restituite al mittente dal ds granata Massimo Bava. A questo punto, dunque, a lasciare il pacchetto arretrato di Mazzarri dovrebbe essere Kevin Bonifazi, che non è riuscito a convincere appieno nonostante il buon avvio di stagione con tanto di gol sia in campionato che in Europa League. Effetto domino che potrebbe coinvolgere anche Alessandro Buongiorno, difensore classe 1999 in bilico tra la conferma in prima squadra ed il prestito in Serie B al Trapani.