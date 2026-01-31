Calciomercato Torino: colpo Kulenovic, l’attaccante è arrivato in Italia! La formula, le cifre e i dettagli dell’affare

Calciomercato Torino: Sandro Kulenovic è arrivato in Italia! Tutti i dettagli dell’operazione per l’attaccante. Cosa è successo

La corsa contro il tempo del Torino per regalare un nuovo centravanti alla piazza ha tagliato il traguardo. Sandro Kulenovic è ufficialmente atterrato in Italia, pronto a iniziare la sua nuova avventura in maglia granata. L’aereo proveniente da Zagabria ha toccato la pista dell’aeroporto di Torino-Caselle pochi minuti fa, accolto dalla curiosità dei cronisti e di alcuni tifosi presenti. L’arrivo del giocatore segna la chiusura positiva di una trattativa lampo condotta dal direttore Petrachi, che ha individuato nel classe 1999 il profilo ideale per dare peso e centimetri al reparto avanzato.

I dettagli economici: tutto legato alla Salvezza

L’accordo con la Dinamo Zagabria è stato definito nei minimi particolari e strutturato in modo da non gravare eccessivamente sul bilancio immediato, legando l’investimento agli obiettivi sportivi del club. Kulenovic arriva con la formula del prestito oneroso fissato a 500 mila euro. Nel contratto è stato inserito un obbligo di riscatto condizionato: il Torino dovrà versare altri 3 milioni di euro nelle casse croate in caso di raggiungimento della salvezza. Il costo totale dell’operazione, dunque, si attesterà sui 3,5 milioni di euro. Una cifra contenuta per un attaccante solido, abile nel gioco aereo e nel lavoro di sponda, chiamato ora a trasformare in gol le speranze di permanenza nella massima serie.

Visite mediche e firma

Non c’è un minuto da perdere. Dopo lo sbarco e le prime foto di rito, Kulenovic è stato immediatamente accompagnato presso l’Istituto di Medicina dello Sport per sostenere le visite mediche di idoneità agonistica. Una volta completato l’iter sanitario, il giocatore si recherà in sede per apporre la firma sul contratto. Il tecnico granata Baroni avrà così a disposizione un vero e proprio ariete d’area di rigore, un giocatore di lotta e sacrificio che dovrà integrarsi velocemente per essere decisivo già dalle prossime giornate di campionato.