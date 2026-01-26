Connect with us

Calciomercato Torino: scambio con la Lazio! Due giocatori al centro della trattativa, chi sono e qual è lo scenario attuale

42 minuti ago

Petrachi

Calciomercato Torino: scambio possibile con la Lazio! Ecco quali giocatori potrebbero compiere il percorso inverso

Il calciomercato Lazio non smette di regalare colpi di scena e si prepara a vivere un finale incandescente. Quando mancano ormai pochi giorni al gong definitivo della sessione invernale, il DS Angelo Fabiani è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Sarri con un innesto di qualità nel reparto offensivo. Stando a quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira su X, i riflettori si sono spostati improvvisamente sull’asse Roma-Torino. Il nome caldo è quello di Cyril Ngonge. L’esterno belga attualmente milita nel Torino, ma il suo futuro potrebbe tingersi di biancoceleste attraverso due strade ben distinte.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

La prima strada: lo scambio con Noslin

La pista più percorribile, e che stuzzica la fantasia dei tifosi, è quella di uno scambio di prestiti che coinvolgerebbe Tijjani Noslin. L’attaccante della Lazio farebbe il percorso inverso approdando alla corte dei granata. L’operazione permetterebbe a entrambe le squadre di rinfrescare i rispettivi attacchi con profili già rodati nel campionato italiano, senza esborsi economici immediati ma con la formula dello scambio temporaneo.

L’insidia estera: il pressing del Porto

Tuttavia, la Lazio non corre da sola. La seconda strada per il futuro di Ngonge porta direttamente in Portogallo. Il Porto ha mostrato un interesse concreto per il belga, avanzando un’offerta definita “alquanto intrigante”. Nonostante il fascino dei Dragoes, la volontà del giocatore sembra pendere verso il Bel Paese. Al momento, Ngonge preferisce restare in Italia, campionato che conosce bene e che ritiene più adatto alle sue caratteristiche tecniche. La Lazio spera di far leva su questa preferenza per chiudere l’operazione in extremis, ma il tempo stringe e il Torino attende l’offerta giusta.

