Il Torino vira dritto su Manuel Lazzari per la prossima sessione di calciomercato: Edera potrebbe essere la chiave

Pur non essendo in periodo di mercato, il Torino sembra essere una delle squadre più attive da questo punto di vista. La squadra di Mazzarri, considerate le ultime prestazioni, vuole infatti cercare di rinforzarsi il più possibile in mezzo al campo, reparto più debole finora. Tra i nomi di questi giorni sono spuntati quelli di Edera e di Candreva, due calciatori che occupano la stessa posizione a centrocampo. Sono infatti entrambi due centrocampisti di destra che all’occorrenza possono essere disposti anche come ala destra. Il calciatore dell SPAL, può inoltre ricoprire il ruolo di terzino destro.

Le pretese della SPAL sono però abbastanza elevate e il club di Cairo vorrebbe prelevare il talentino azzurro a cifre inferiori. E’ proprio per questo motivo che, visti anche gli ottimi rapporti tra i due club, potrebbe entrare in gioco una contropartita tecnica, ovvero Simone Edera. L’esterno offensivo granata troverebbe a Ferrara i suoi vecchi compagni Bonifazi, Valdifiori e Milinkovic-Savic.