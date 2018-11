Il centrocampista del Bruges, Marvelous Nakamba, è un nuovo obiettivo del Torino: ma la valutazione spaventa

Il Torino segue un nuovo obiettivo per rimpolpare il suo centrocampo. Si tratta del centrocampista 24enne del Bruges e della Nazionale Zimbawese, Marvelous Nakamba. Il mediano ha tutto per essere considerato un calciatore del Torino: tecnica, quantità, grinta e una buona qualità a centrocampo. Ma non solo. Nakamba possiede inoltre una buona esperienza in campo internazionale in quanto ha giocato in Champions con la sua attuale squadra di proprietà.

A spingere il giovane zimbawese verso il Toro ci ha pensato anche il ct dell’Under 21 belga ed ex granata Johan Walem: «Ha qualità, dà equilibrio e ruba palloni: è completo, altro che Mudingayi». La dirigenza del Toro si è già mossa nei suoi confronti, ma il calciatore belga, se verrà preso in considerazione in modo netto, non potrà esser ingaggiato nei granata fino a giugno in quanto mancano posti da extracomunitario. A spaventare il Toro c’è però la valutazione del 24enne: ben 12 milioni di euro.