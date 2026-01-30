Calciomercato Torino: Ngonge va all’Espanyol, trattativa chiusa! La formula e le cifre dell’operazione

Calciomercato Torino: Ngonge va all’Espanyol! È fatta, ecco le cifre e la formula della trattativa per il calciatore che vola in Liga

La fumata bianca è arrivata, puntuale, nella mattinata di un venerdì di mercato incandescente. L’avventura italiana di Cyril Ngonge subisce una pausa, forse definitiva. Il Torino ha sciolto le riserve e ha dato il via libera formale alla cessione dell’esterno offensivo, chiudendo una trattativa con la Spagna. La destinazione è la Liga, precisamente Barcellona, sponda Espanyol. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, i due club hanno raggiunto l’intesa totale sui dettagli dell’operazione, permettendo al giocatore di preparare le valigie immediatamente.

I dettagli economici: diritto a 15 milioni

La formula concordata è quella del prestito con diritto di riscatto. Non c’è dunque l’obbligo di acquisto, ma l’Espanyol si è riservato la possibilità di rilevare il cartellino a titolo definitivo al termine della stagione. La cifra pattuita per l’eventuale riscatto è importante: 15 milioni di euro. Una soluzione che soddisfa il Toro, che libera uno slot in attacco e alleggerisce il monte ingaggi, mantenendo la possibilità di incassare un tesoretto in estate se il giocatore dovesse convincere in terra iberica. Per l’Espanyol, si tratta di un rinforzo di qualità per la lotta in campionato.

Chi è Ngonge: talento e dribbling per la Liga

Cyril Ngonge, classe 2000, è un esterno d’attacco mancino che ama partire da destra per rientrare e calciare. Dotato di un dribbling secco e di una buona tecnica di base, il belga cerca in Spagna quella continuità di rendimento e di impiego che in Italia ha trovato solo a sprazzi. Giocatore capace di colpi di genio improvvisi ma talvolta discontinuo, troverà in Liga un calcio forse più adatto alle sue caratteristiche tecniche e meno tattico rispetto alla Serie A.

Viaggio in programma: visite imminenti

Non c’è tempo da perdere. Con il “semaforo verde” arrivato pochi minuti fa, l’agenda è già fissata. Ngonge lascerà l’Italia già nel primo pomeriggio di oggi, 30 gennaio. Il volo per la Spagna lo attende: una volta atterrato, si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà ai “Periquitos”. Il Torino sfoltisce la rosa, Ngonge riparte dall’Espanyol.