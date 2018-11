Il difensore del Torino Ola Aina, in prestito dal Chelsea, ha convinto tutti tra tifosi e dirigenza: Petrachi lavora già al riscatto

Per essere un nuovo arrivato, Ola Aina ha superato tutte le gerarchie del Torino di Mazzarri. Il calciatore arrivato in prestito dal Chelsea sul finire della scorsa sessione di calciomercato, ha infatti ottenuto finora 11 presenze su 12 partite di Serie A. Un bilancio del tutto superiore alle aspettative. Il 22enne nigeriano è stato impiegato nel Torino sia come centrocampista di sinistra che come centrocampista di destra. Ma Ola Aina, pur nascendo come terzino destro, ha trovato più spazio sulla sinistra dove ha ottenuto anche un assist contro la Sampdoria.

Un inizio stagione promettente che ha convinto la società granata a puntare su di lui anche nel prossimo futuro. Ed è per tale motivo che Petrachi si sta già muovendo per strappare il nigeriano dal Chelsea, club che detiene il cartellino. Il costo del riscatto si aggira sui 10 milioni di euro, ma Petrachi vorrebbe prelevarlo a meno. Son già stati offerti infatti 5 milioni ai Blues, ma la sensazione è che si possa chiudere a metà, ovvero intorno agli 8 milioni.