Calciomercato Torino: Ramirez sempre più vicino. Le ultime

Marco Giampaolo sta per ritrovare un altro dei suoi pupilli in granata: sarebbe vicino l’arrivo di Ramirez dalla Sampdoria

Il Torino di Urbano Cairo è pronto ad un ultimo colpo di mercato. Come riportato da Tuttosport sarebbe vicino l’arrivo di Gaston Ramirez dalla Sampdoria.

Il fantasista uruguaiano è stato praticamente liberato dalle parole di Massimo Ferrero di essere felice per Giampaolo e per lui. I due infatti si ritrovano dopo l’esperienza alla Sampdoria e Ramirez si aggiunge alla lista di ex di Giampaolo acquistati dal Torino.