Secondo Tuttosport, il calciatore del Torino, Vittorio Parigini, sarebbe finito sul taccuino del Sassuolo.

Il Sassuolo pensa a rivoluzionare il proprio reparto. Secondo l’edizione odierna di “Tuttosport”, il club neroverde vorrebbe sbloccare definitivamente la situazione in attacco dove restano di troppo Alessandro Matri e Marcello Trotta. Il primo potrebbe essere vicino a lasciare il Sassuolo a titolo definitivo, mentre il secondo potrebbe essere ceduto in prestito, magari in Serie B. E’ per tale motivo che i neroverdi starebbero pensando a sostituire i due possibili partenti con l’attaccante in forza al Torino, Vittorio Parigini.

L’attaccante granata che sta ben figurando in questo inizio di stagione e che è il leader assoluto dell’Under 21 di Di Biagio, sta infatti ricevendo l’interesse di molte squadre e ieri di parlava anche della Juventus. Vedremo le intenzioni del club di Cairo.