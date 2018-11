Il Toro guarda al futuro: ingaggiato il belga Adrien Giunta, in prova da settembre. Farà la spola con la Berretti prima di sbarcare in Primavera l’anno prossimo

Non siamo ancora nemmeno al giro di boa della stagione, ma il Torino guarda già al futuro. E assesta il primo colpo in prospettiva. Un’operazione di mercato, in realtà, già imbastita la scorsa estate, quando il belga Adrien Giunta era approdato all’ombra della Mole in prova. Un periodo per testare le qualità del centrocampista classe 2001, qualche lungaggine burocratica a complicare le tempistiche ed il gioco – ora – è fatto: Giunta è un nuovo giocatore granata.

Un innesto, appunto, soprattutto in prospettiva. Perché la Primavera di mister Coppitelli vanta già una mediana piuttosto solida, con i titolatissimi Adopo, De Angelis ed Onisa ad agire a supporto del trequartista Kone. E con i vari Murati, Isacco e Sammartino a garantire profondità al reparto. Più facile, allora, che il belga per il momento faccia la spola con la Berretti, per poi issarsi in Primavera in pianta stabile la prossima stagione quando anche l’età sarà dalla sua parte. A quel punto sì, l’ex Standard Liegi, Eupen e Gent in patria potrà sfoggiare tutte le qualità tecniche già esibite nel lavoro in settimana negli ultimi tre mesi a Torino.

@DanieleGalosso