Calciomercato: niente Lazio per Toth, è fatta per il suo arrivo al Bournemouth: tutti i dettagli

Calciomercato, Toth sfuma per la Lazio: il talento ungherese vola al Bournemouth. Accordo chiuso, ecco tutti i dettagli

L’arrivo di Alex Toth al Bournemouth è ormai definito. Il club inglese, è riuscito a superare la concorrenza della Lazio e ha chiuso l’operazione per assicurarsi uno dei giovani più promettenti del panorama ungherese. Lo riporta Di Marzio.

L’accordo per il classe 2005 prevede una base fissa di 12 milioni di euro, a cui si aggiungono 3 milioni di bonus legati a obiettivi e rendimento. Una trattativa rapida e convincente, che ha permesso alle Cherries di bruciare le rivali e portare a termine un investimento importante in prospettiva futura.

Il Bournemouth si prepara dunque ad accogliere il centrocampista del Ferencvaros, protagonista di una prima parte di stagione molto positiva: 25 presenze complessive, 2 gol e 5 assist. Numeri che hanno attirato l’attenzione degli scout inglesi e che hanno accelerato la chiusura dell’affare.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

