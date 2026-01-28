Udinese News
Calciomercato Udinese, Goglichidze al passo d’addio: c’è l’accordo per il trasferimento in Inghilterra!
Calciomercato Udinese, Goglichidze al passo d’addio: c’è l’accordo per il trasferimento in Inghilterra! Ecco dove giocherà il georgiano
Saba Goglichidze è pronto a salutare la Serie A per intraprendere una nuova esperienza Oltremanica. Il giovane difensore centrale classe 2004, attualmente in forza all’Udinese, è a un passo dal trasferimento al Watford. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, l’operazione si concretizzerà con la formula del prestito.
Arrivato dall’Empoli nell’ultima finestra di mercato, il talento georgiano ha faticato a trovare spazio con continuità nella retroguardia dei Friulani, collezionando appena 8 presenze in campionato. Il passaggio agli Hornets in Championship rappresenta un’opportunità strategica: Goglichidze potrà maturare esperienza restando comunque nell’orbita della famiglia Pozzo, proprietaria di entrambi i club, per poi tornare in bianconero con un bagaglio tecnico arricchito.
