Calciomercato Udinese, ufficiale la cessione di Bijol in Premier League: il comunicato

Il comunicato ufficiale dell’Udinese sull’addio di Jaka Bijol. Tutti i dettagli in merito alla cessione dello sloveno in Premier League

L’Udinese, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato l’addio di Jaka Bijol. Il difensore passa al Leeds in Premier League.

COMUNICATO – «Udinese Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Jaka Bijol al Leeds United. Il difensore lascia il club dopo 3 stagioni e 95 presenze con 5 gol in cui si è consacrato come uno dei migliori difensori del panorama italiano ed europeo diventando anche un cardine della nazionale slovena. A Jaka il ringraziamento per la professionalità e la dedizione ai nostri colori sempre dimostrate e un grande in bocca al lupo per l’avventura in Premier League».